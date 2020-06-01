***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 5.400.000 496.828 0 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler243.135 -966.475 723.340 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-311.236 942.117 630.881 630.881Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.400.000 496.828 -469.319 1.448.137 33.592.642 942.117 41.410.405 41.410.405Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.326.020 6.326.020 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.787 637.745 663.532 663.532Dönem Karı (Zararı)637.745 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.787 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -524.618 1.448.137 27.266.622 637.745 77.976.406 77.976.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.200.552 6.797.145Dönem Karı (Zararı)637.745 942.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.463.503 3.041.142Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler176.970 73.287Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.406 856.842Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.406 524.646Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 332.196Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler159.241 253.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler159.241 253.124Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler719.453 2.666.501Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-156.549 -29.248Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.060.620 4.976.461Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri362.905 1.347.353Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.547.523 -3.628.065Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler12 -88.355 -1.042.456Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 501.600 233.844Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-776.250 3.262.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.359.917 10.873.541İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.565.169 9.877.608İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-794.748 995.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler346 1.451.727İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 37.018İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)346 1.414.709Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.137.290 -2.656.211Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.073.127 -619.774Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.392.407 -6.323.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.392.407 -6.323.527Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-220.744 580.266Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-377.925 -43.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-292.024 -20.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-85.901 -22.323Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.324.998 7.246.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-55.050 -278.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69.396 -170.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-610.672 -216.622Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.672 -216.622Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.672 -216.622Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.921.079 -6.133.749Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.918.430 13.250.000Kredilerden Nakit Girişleri8.918.430 5.000.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 8.250.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.806.337 -14.939.971Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.806.337 -4.589.971Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -10.350.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-195.000Ödenen Faiz-3.994.721 -4.473.026Alınan Faiz156.549 29.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.331.199 446.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.331.199 446.774DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.082.794 669.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.751.595 1.116.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.751.595 9.082.794Finansal Yatırımlar4.976 4.976Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar289.618.036 278.705.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 286.645.651 276.807.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.972.385 1.898.033Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar639.921 551.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,15 89.328 89.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 550.593 462.239Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 16.292.108 12.154.818Peşin Ödenmiş Giderler26.022.809 23.949.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 26.022.809 23.949.682Diğer Dönen Varlıklar1.986.416 1.694.392İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.986.416 1.694.392ARA TOPLAM340.315.861 326.143.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR340.315.861 326.143.418DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar70.474 70.474Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar435.781 436.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.781 436.128Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar1.432.394 889.097Diğer Maddi Duran Varlıklar1.432.394 889.097Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.906.182 2.014.079Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.446 16.144Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.446 16.144Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı14 1.435.006 1.943.053Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR5.294.283 5.368.975TOPLAM VARLIKLAR345.610.144 331.512.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.085.437 11.590.181İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.085.437 11.590.181Banka Kredileri4 12.085.437 11.590.181Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.903.008 30.415.095İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları32.903.008 30.415.095Banka Kredileri4 32.608.506 30.308.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 294.502 106.817Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar181.724.157 166.968.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 181.724.157 166.968.846Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar717.229 937.973Diğer Borçlar91.787 177.688İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar91.787 177.688Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 0 69.396Kısa Vadeli Karşılıklar601.770 542.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar601.770 542.586Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM228.123.388 210.701.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER228.123.388 210.701.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar38.039.018 42.039.195İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.039.018 42.039.195Banka Kredileri4 36.298.520 40.048.273Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.740.498 1.990.922Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.471.332 1.458.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.471.332 1.458.559Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.510.350 43.497.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER267.633.738 254.199.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.976.406 77.312.874Ödenmiş Sermaye10 27.000.000 27.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 21.651.692 21.651.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-524.618 -550.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-524.618 -550.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-524.618 -550.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.448.137 1.448.137Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.448.137 1.448.137Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.266.622 33.592.642Net Dönem Karı veya Zararı637.745 -6.326.020TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.976.406 77.312.874TOPLAM KAYNAKLAR345.610.144 331.512.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat79.071.197 56.253.286Satışların Maliyeti-71.310.200 -51.248.546TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.760.997 5.004.740Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)7.760.997 5.004.740Genel Yönetim Giderleri11 -1.011.310 -1.537.268Pazarlama Giderleri11 -3.760.190 -3.064.859Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 8.456.092 12.505.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.148.612 -6.738.102ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.296.977 6.170.218FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.296.977 6.170.218Finansman Gelirleri13 156.549 29.248Finansman Giderleri13 -3.314.181 -5.023.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.139.345 1.175.961Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-501.600 -233.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -501.600 -233.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)637.745 942.117DÖNEM KARI (ZARARI)637.745 942.117Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları637.745 942.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00020000 0,00170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.787 -311.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.234 -389.045Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.447 77.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.447 77.809Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.787 -311.236TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)663.532 630.881Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları663.532 630.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848224BIST