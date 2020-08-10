***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524Transferler243.135 -966.475 723.340 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.208 -3.572.121 -3.579.329 -3.579.329Dönem Karı (Zararı)-3.572.121 -3.572.121 -3.572.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.208 -7.208 -7.208Dönem Sonu Bakiyeler5.400.000 496.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -165.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.448.137 0 0 0 33.592.642 -3.572.121 0 37.200.195 0 37.200.195Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 0 0 0 0 0 21.651.692 0 0 0 0 0 0 -550.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.448.137 0 0 0 33.592.642 -6.326.020 0 77.312.874 0 77.312.874Transferler37.857 -6.363.877 6.326.020 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.376 -252.414 -251.038 -251.038Dönem Karı (Zararı)-252.414 -252.414 -252.414Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.376 1.376 1.376Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -549.029 1.485.994 27.228.765 -252.414 77.061.836 77.061.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.497.717 614.000Dönem Karı (Zararı)-252.414 -3.572.121Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-252.414 -3.572.121Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.463.808 9.287.190Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 246.039 114.927Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler239.743 -214.457Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 181.398 -462.036Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58.345 247.579Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler223.503 267.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler223.503 267.913Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler697.913 10.450.224Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-195.587 -53.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.110.351 11.582.860Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.615.665 2.658.277Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.832.516 -3.737.481Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler12 -30.934 -1.430.964Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.087.544 99.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.461.084 -4.894.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler950.274 16.525.147İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.047.266 14.820.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.096.992 1.704.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler166.174 1.317.770İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 37.018İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)166.174 1.280.752Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.050.783 -1.661.356Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-299.475 -4.441.809Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.907.327 -17.677.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.907.327 -17.677.462Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-63.691 1.017.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.868 31.191İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-40.868 31.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-215.388 -5.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-215.388 -5.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.249.690 820.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-178.631 -35.756Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -69.396 -170.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-610.670 -420.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.670 -433.952Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.670 -433.952FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.290.683 2.590.444Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri33.166.950 30.400.000Kredilerden Nakit Girişleri33.166.950 21.000.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 9.400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.567.348 -17.779.445Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.567.348 -7.429.445Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -10.350.000Ödenen Faiz-5.504.506 -10.083.543Alınan Faiz195.587 53.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-817.704 2.783.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-817.704 2.783.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.082.794 669.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.265.090 3.453.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.265.090 9.082.794Finansal Yatırımlar4.976 4.976Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar283.406.033 278.705.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 280.331.877 276.807.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.074.156 1.898.033Diğer Alacaklar416.674 551.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,15 89.328 89.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 327.346 462.239Stoklar6 16.147.256 12.154.818Peşin Ödenmiş Giderler24.249.157 23.949.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 24.249.157 23.949.682Diğer Dönen Varlıklar1.909.780 1.694.392İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.909.780 1.694.392ARA TOPLAM334.398.966 326.143.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR334.398.966 326.143.418DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Finansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Alacaklar435.781 436.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.781 436.128Maddi Duran Varlıklar1.365.022 889.097Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.906.182 2.014.079Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.747 16.144Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.747 16.144Ertelenmiş Vergi Varlığı14 855.165 1.943.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.645.371 5.368.975TOPLAM VARLIKLAR339.044.337 331.512.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 32.671.055 11.590.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 32.671.055 11.590.181Banka Kredileri4 32.671.055 11.590.181Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.878.084 30.415.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 36.878.084 30.415.095Banka Kredileri4 36.593.690 30.308.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 284.394 106.817Ticari Borçlar5 152.677.184 166.968.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 152.677.184 166.968.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar874.282 937.973Diğer Borçlar136.820 177.688İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar136.820 177.688Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 0 69.396Kısa Vadeli Karşılıklar578.957 542.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar578.957 542.586ARA TOPLAM223.816.382 210.701.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER223.816.382 210.701.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.700.779 42.039.195İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.700.779 42.039.195Banka Kredileri4 35.016.994 40.048.273Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.683.785 1.990.922Uzun Vadeli Karşılıklar1.465.340 1.458.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.465.340 1.458.559TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.166.119 43.497.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER261.982.501 254.199.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.061.836 77.312.874Ödenmiş Sermaye10 27.000.000 27.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.651.692 21.651.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-549.029 -550.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-549.029 -550.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-549.029 -550.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.448.137Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.448.137Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.228.765 33.592.642Net Dönem Karı veya Zararı-252.414 -6.326.020TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.061.836 77.312.874TOPLAM KAYNAKLAR339.044.337 331.512.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat115.238.372 112.427.449 36.167.175 56.174.163Satışların Maliyeti-104.326.130 -103.191.734 -33.015.930 -51.943.188TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.912.242 9.235.715 3.151.245 4.230.975BRÜT KAR (ZARAR)10.912.242 9.235.715 3.151.245 4.230.975Genel Yönetim Giderleri11 -1.657.378 -2.298.663 -646.068 -1.295.074Pazarlama Giderleri11 -5.735.555 -6.886.399 -1.975.365 -3.821.540Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 22.003.884 23.731.501 10.810.165 11.759.473Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.056.413 -15.456.685 -10.170.174 -8.718.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.466.780 8.325.469 1.169.803 2.155.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.466.780 8.325.469 1.169.803 2.155.251Finansman Gelirleri13 195.587 53.432 39.038 24.184Finansman Giderleri13 -4.827.237 -11.851.475 -1.513.056 -6.827.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)835.130 -3.472.574 -304.215 -4.648.535Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.087.544 -99.547 -585.944 134.297Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -1.087.544 -99.547 -585.944 134.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-252.414 -3.572.121 -890.159 -4.514.238DÖNEM KARI (ZARARI)-252.414 -3.572.121 -890.159 -4.514.238Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-252.414 -3.572.121 -890.159 -4.514.238Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,00010000 -0,00660000 -0,00030000 -0,00830000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.376 -7.208 -24.411 -304.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.720 -9.010 -30.514 -380.035Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-344 1.802 6.103 76.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-344 1.802 6.103 76.007Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.376 -7.208 -24.411 -304.028TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-251.038 -3.579.329 -914.570 -4.818.266Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-251.038 -3.579.329 -914.570 -4.818.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867367BIST