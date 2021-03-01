***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.400.000 496.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -158.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.205.002 0 0 0 34.559.117 -723.340 0 40.779.524 0 40.779.524Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler243.135 -966.475 723.340 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-392.322 -6.326.020 -6.718.342 -6.718.342Dönem Karı (Zararı)-6.326.020 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı21.600.000 21.651.692 43.251.692 43.251.692Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874Transferler37.857 -6.363.877 6.326.020 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-162.162 -5.339.613 -5.501.775 -5.501.775Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.957.208 545.559Dönem Karı (Zararı)-5.339.613 -6.326.020Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.339.613 -6.326.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.496.235 21.963.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 817.279 454.789Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.264.228 -596.954Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.367.251 -831.883Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -103.023 234.929Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.020.000 417.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 420.000 417.473Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler600.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.949.622 22.835.083Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -231.024 -757.172Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 11.097.350 21.419.609Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.492.714 5.205.360Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-423.990 -3.032.714Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler15 0 -1.240.776Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 445.106 94.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.666.750 -13.989.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-287.181 -25.127.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)599.493 -26.562.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-886.674 1.434.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler282.012 4.313.414İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.388 12.263İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)306.400 4.301.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-243.440 -1.214.511Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.245.094 -5.958.840Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.691.277 12.327.838İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.691.277 12.327.838Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-431.295 790.361Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.212 21.898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.212 21.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler497.549 857.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)497.549 857.714Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.510.128 1.648.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -377.684 -819.231Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -69.396 -283.731YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-622.771 -641.616Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-622.771 -641.616Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-622.771 -641.616FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.144.109 8.508.965Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.251.692Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 43.251.692Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri48.026.263 55.916.849Kredilerden Nakit Girişleri4 48.026.263 55.916.849Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.169.854 -69.398.757Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -31.169.854 -59.048.757Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -10.350.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-780.000 -325.000Ödenen Faiz-14.163.324 -21.692.991Alınan Faiz231.024 757.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.435.870 8.412.908NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.435.870 8.412.908DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.082.794 669.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.646.924 9.082.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.646.924 9.082.794Finansal Yatırımlar4.976 4.976Diğer Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar5 276.049.109 278.705.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 275.180.949 276.807.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 868.160 1.898.033Diğer Alacaklar5 269.903 551.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,19 113.716 89.328İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 156.187 462.239Stoklar6 12.501.281 12.154.818Peşin Ödenmiş Giderler21.704.588 23.949.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 21.704.588 23.949.682Diğer Dönen Varlıklar1.196.843 1.694.392İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 1.196.843 1.694.392ARA TOPLAM315.373.624 326.143.418TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR315.373.624 326.143.418DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Finansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Alacaklar435.780 436.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.780 436.128Maddi Duran Varlıklar1.204.902 889.097Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.510.559 2.014.079Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.351 16.144Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.351 16.144Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.538.487 1.943.053TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.769.553 5.368.975TOPLAM VARLIKLAR320.143.177 331.512.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 33.411.523 11.590.181İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 33.411.523 11.590.181Banka Kredileri4 33.411.523 11.590.181Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.833.259 30.415.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 39.833.259 30.415.095Banka Kredileri4 39.484.874 30.308.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 348.385 106.817Ticari Borçlar5 145.917.632 166.968.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 145.917.632 166.968.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 506.678 937.973Diğer Borçlar139.476 177.688İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar139.476 177.688Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 69.396Kısa Vadeli Karşılıklar1.188.321 542.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 588.321 542.586Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar600.000ARA TOPLAM220.996.889 210.701.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.996.889 210.701.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.810.124 42.039.195İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.810.124 42.039.195Banka Kredileri4 22.311.491 40.048.273Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.498.633 1.990.922Ticari Borçlar1.867.223 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.867.223 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.657.842 1.458.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.657.842 1.458.559TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.335.189 43.497.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER248.332.078 254.199.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.811.099 77.312.874Ödenmiş Sermaye12 27.000.000 27.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 21.651.692 21.651.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-712.567 -550.405Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-712.567 -550.405Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-712.567 -550.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.448.137Diğer Kısıtlanmış Yedekler12 1.485.994 1.448.137Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 27.228.765 33.592.642Net Dönem Karı veya Zararı-5.339.613 -6.326.020TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.811.099 77.312.874TOPLAM KAYNAKLAR320.143.177 331.512.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 249.428.532 284.872.965Satışların Maliyeti13 -229.235.383 -257.875.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.193.149 26.997.171BRÜT KAR (ZARAR)20.193.149 26.997.171Genel Yönetim Giderleri14 -3.979.297 -4.867.128Pazarlama Giderleri14 -12.564.791 -13.958.120Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 51.176.854 29.741.674Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -47.734.169 -22.284.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.091.746 15.629.277FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.091.746 15.629.277Finansman Gelirleri16 231.024 757.172Finansman Giderleri16 -12.217.277 -22.618.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.894.507 -6.231.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-445.106 -94.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 -182.629Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -445.106 88.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.339.613 -6.326.020DÖNEM KARI (ZARARI)-5.339.613 -6.326.020Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.339.613 -6.326.020Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00200000 -0,00230000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-162.162 -392.322Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -202.702 -490.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.540 98.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 40.540 98.081Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-162.162 -392.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.501.775 -6.718.342Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.501.775 -6.718.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914246BIST