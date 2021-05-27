***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874Transferler0 0 0 0 0 -6.326.020 6.326.020 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 25.787 0 0 637.745 663.532 663.532Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -524.618 1.448.137 27.266.622 637.745 77.976.406 77.976.406Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099Transferler0 0 0 0 0 -5.339.613 5.339.613 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -90.286 0 0 389.256 298.970 298.970Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -802.853 1.485.994 21.889.152 389.256 72.110.069 72.110.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.457.034 1.200.552Dönem Karı (Zararı)389.256 637.745Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.812.168 1.463.503Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler119.134 176.970Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-199.092 -5.406Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -696.480 -5.406Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler497.388 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler226.355 159.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler226.355 159.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.068.556 719.453Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-16.403 -156.549Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.278.985 3.060.620Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.148.090 362.905Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-45.936 -2.547.523Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler12 0 -88.355Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 597.215 501.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.255.610 -776.250Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.143.608 -8.359.917İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.171.646 -7.565.169İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28.038 -794.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.511 346İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.511 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 346Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.150.013 -4.137.290Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.465.238 -2.073.127Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.148.724 14.392.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.148.724 14.392.407Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)194.134 -220.744Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-320.878 -377.925İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-295.207 -292.024İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.671 -85.901Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.457.034 1.324.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -55.050Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -69.396YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -610.672Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -610.672Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -610.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.644.438 -3.921.079Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.200.000 8.918.430Kredilerden Nakit Girişleri9.200.000 8.918.430Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.285.647 -8.806.337Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.285.647 -8.806.337Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-195.000 -195.000Ödenen Faiz-4.380.194 -3.994.721Alınan Faiz16.403 156.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-187.404 -3.331.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-187.404 -3.331.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.646.924 9.082.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.459.520 5.751.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.459.520 3.646.924Finansal Yatırımlar4.976 4.976Diğer Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar277.935.133 276.049.109İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 277.405.037 275.180.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 530.096 868.160Diğer Alacaklar277.414 269.903İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,19 121.227 113.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 156.187 156.187Stoklar6 19.153.906 12.501.281Peşin Ödenmiş Giderler24.169.826 21.704.588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 24.169.826 21.704.588Diğer Dönen Varlıklar1.492.050 1.196.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.492.050 1.196.843ARA TOPLAM326.492.825 315.373.624TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR326.492.825 315.373.624DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Finansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Alacaklar435.780 435.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.780 435.780Maddi Duran Varlıklar1.131.085 1.204.902Diğer Maddi Duran Varlıklar1.131.085 1.204.902Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.474.593 1.510.559Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 9.351Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 9.351Ertelenmiş Vergi Varlığı14 963.844 1.538.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.075.776 4.769.553TOPLAM VARLIKLAR330.568.601 320.143.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar32.506.603 33.411.523İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.506.603 33.411.523Banka Kredileri4 32.506.603 33.411.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.149.463 39.833.259İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.149.463 39.833.259Banka Kredileri4 33.805.895 39.484.874Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 343.568 348.385Ticari Borçlar160.690.256 145.917.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 160.690.256 145.917.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar700.813 506.678Diğer Borçlar113.805 139.476İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar113.805 139.476Kısa Vadeli Karşılıklar1.321.110 1.188.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar721.110 588.321Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar600.000 600.000ARA TOPLAM229.482.050 220.996.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.482.050 220.996.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.016.983 23.810.124İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.016.983 23.810.124Banka Kredileri4 24.620.054 22.311.491Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.396.929 1.498.633Ticari Borçlar1.095.233 1.867.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.095.233 1.867.223Uzun Vadeli Karşılıklar1.864.266 1.657.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.864.266 1.657.842TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.976.482 27.335.189TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER258.458.532 248.332.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.110.069 71.811.099Ödenmiş Sermaye10 27.000.000 27.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.651.692 21.651.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-802.853 -712.567Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-802.853 -712.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-802.853 -712.567Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.485.994Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.485.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.889.152 27.228.765Net Dönem Karı veya Zararı389.256 -5.339.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.110.069 71.811.099TOPLAM KAYNAKLAR330.568.601 320.143.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat63.450.039 79.071.197Satışların Maliyeti-58.185.770 -71.310.200TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.264.269 7.760.997BRÜT KAR (ZARAR)5.264.269 7.760.997Genel Yönetim Giderleri11 -1.123.489 -1.011.310Pazarlama Giderleri11 -3.459.206 -3.760.190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 18.195.066 8.456.092Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.431.180 -7.148.612ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.445.460 4.296.977FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.445.460 4.296.977Finansman Gelirleri13 16.403 156.549Finansman Giderleri13 -4.475.392 -3.314.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)986.471 1.139.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-597.215 -501.600Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -597.215 -501.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)389.256 637.745DÖNEM KARI (ZARARI)389.256 637.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları389.256 637.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00010000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-90.286 25.787Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.858 32.234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.572 -6.447Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22.572 -6.447Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-90.286 25.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)298.970 663.532Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları298.970 663.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938480BIST