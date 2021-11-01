***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874Transferler37.857 -6.363.877 6.326.020 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.768 -1.846.061 -1.905.829 -1.905.829Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.768Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -610.173 1.485.994 27.228.765 -1.846.061 75.407.045 75.407.045Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099Transferler-5.339.613 5.339.613 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-253.420 -29.200 -282.620 -282.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-253.420Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -965.987 1.485.994 21.889.152 -29.200 71.528.479 71.528.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.565.674 -20.545.033Dönem Karı (Zararı)-29.200 -1.846.061Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-29.200 -1.846.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.400.198 6.086.736Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 518.527 572.808Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-49.509 130.525Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -534.280 326.131Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler484.771 -195.606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler237.487 303.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler492.487 303.356Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-255.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.435.939 3.739.361Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-95.697 -209.966Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.767.046 8.236.476Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-5.646.639 -1.239.483Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5.411.229 -3.047.666Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-224.318 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-224.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 -1.517.928 1.340.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.313.632 -24.537.681Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.111.385 -10.920.248İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.926.639 -9.516.069İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-184.746 -1.404.179Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler114.117 239.312İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.411İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)138.528 239.312Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.262.606 -852.007Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.317.299 -1.423.794Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.999.575 -11.932.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.999.575 -11.932.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)239.285 64.672Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.347 286.942İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.347 286.942Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.684.630 -20.297.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-118.956 -178.631Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -69.396YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -610.670Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -610.670Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -610.670FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.829.640 14.199.067Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.362.212 41.026.261Kredilerden Nakit Girişleri23.362.212 41.026.261Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.471.394 -16.407.806Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.471.394 -16.407.806Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-585.001 -585.000Ödenen Faiz-12.231.154 -10.044.354Alınan Faiz95.697 209.966YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.736.034 -6.956.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.736.034 -6.956.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.646.924 9.082.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.382.958 2.126.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.382.958 3.646.924Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar293.283.545 276.049.109İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 292.714.096 275.180.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 569.449 868.160Diğer Alacaklar155.786 269.903İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,15 138.127 113.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 17.659 156.187Türev Araçlar224.318 0Stoklar6 19.279.116 12.501.281Peşin Ödenmiş Giderler7 19.387.289 21.704.588Diğer Dönen Varlıklar1.252.636 1.196.843ARA TOPLAM341.970.624 315.373.624TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR341.970.624 315.373.624DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Finansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Alacaklar435.780 435.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.780 435.780Maddi Duran Varlıklar983.453 1.204.902Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.222.834 1.510.559Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 9.351Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 9.351Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı14 3.119.770 1.538.487TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.832.311 4.769.553TOPLAM VARLIKLAR347.802.935 320.143.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 60.680.204 33.411.523İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 60.680.204 33.411.523Banka Kredileri4 60.680.204 33.411.523Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 15.596.275 39.833.259İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 15.596.275 39.833.259Banka Kredileri4 15.175.400 39.484.874Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 420.875 348.385Ticari Borçlar5 186.482.044 145.917.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 186.482.044 145.917.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar745.963 506.678Diğer Borçlar212.617 139.476İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar212.617 139.476Kısa Vadeli Karşılıklar1.145.109 1.188.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar800.109 588.321Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar345.000 600.000ARA TOPLAM264.862.212 220.996.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER264.862.212 220.996.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 7.620.137 23.810.124İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 7.620.137 23.810.124Banka Kredileri4 6.446.887 22.311.491Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.173.250 1.498.633Ticari Borçlar5 1.655.747 1.867.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.655.747 1.867.223Uzun Vadeli Karşılıklar2.136.360 1.657.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.136.360 1.657.842TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.412.244 27.335.189TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER276.274.456 248.332.078ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.528.479 71.811.099Ödenmiş Sermaye10 27.000.000 27.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.651.692 21.651.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-965.987 -712.567Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-965.987 -712.567Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-965.987 -712.567Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.485.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.889.152 27.228.765Net Dönem Karı veya Zararı-29.200 -5.339.613TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.528.479 71.811.099TOPLAM KAYNAKLAR347.802.935 320.143.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat238.616.198 179.104.528 110.793.048 63.866.156Satışların Maliyeti-218.000.829 -162.857.844 -100.090.767 -58.531.714TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.615.369 16.246.684 10.702.281 5.334.442BRÜT KAR (ZARAR)20.615.369 16.246.684 10.702.281 5.334.442Genel Yönetim Giderleri11 -3.590.678 -2.866.945 -1.393.850 -1.209.567Pazarlama Giderleri11 -10.630.909 -9.129.719 -3.895.134 -3.394.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 53.597.077 38.525.696 22.089.384 16.521.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -47.477.261 -34.324.797 -20.906.135 -14.268.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.513.598 8.450.919 6.596.546 2.984.139FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.513.598 8.450.919 6.596.546 2.984.139Finansman Gelirleri13 320.014 209.966 277.526 14.379Finansman Giderleri13 -14.380.740 -9.166.260 -4.710.092 -4.339.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.547.128 -505.375 2.163.980 -1.340.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.517.928 -1.340.686 1.562.852 -253.142Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 1.517.928 -1.340.686 1.562.852 -253.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-29.200 -1.846.061 3.726.832 -1.593.647DÖNEM KARI (ZARARI)-29.200 -1.846.061 3.726.832 -1.593.647Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-29.200 -1.846.061 3.726.832 -1.593.647Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,00001000 -0,00070000 0,00140000 -0,00060000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-253.420 -59.768 -45.541 -61.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-316.775 -74.711 -56.926 -76.431Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler63.355 14.943 11.385 15.286Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-253.420 -59.768 -45.541 -61.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-282.620 -1.905.829 3.681.291 -1.654.792Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-282.620 -1.905.829 3.681.291 -1.654.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973608BIST