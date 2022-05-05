***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099Transferler-5.339.613 5.339.613 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.286 389.256 298.970 298.970Dönem Sonu Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -802.853 1.485.994 21.889.152 389.256 72.110.069 72.110.069Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.000.000 496.828 21.651.692 -1.483.230 1.485.994 21.889.152 2.730.784 73.771.220 73.771.220Transferler2.730.784 -2.730.784 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.030 5.133.698 5.145.728 5.145.728Sermaye Arttırımı27.000.000 108.232 27.108.232 27.108.232Dönem Sonu Bakiyeler54.000.000 496.828 21.759.924 -1.471.200 1.485.994 24.619.936 5.133.698 106.025.180 106.025.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.203.401 8.457.035Dönem Karı (Zararı)5.133.698 389.256Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.133.698 389.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.920.208 1.812.168Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler137.162 119.134Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.274.842 -199.092Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -398.595 -696.480Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.673.437 497.388Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler525.864 226.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler525.864 226.355Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.954.124 1.068.556Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-273.955 -16.403Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.345.760 4.278.985Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-623.598 -3.148.090Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.505.917 -45.936Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler860.109 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler860.109 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.168.107 597.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.177.229 6.255.611Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.918.048 -1.143.608İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.259 -1.171.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.864.789 28.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.587 -7.511İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.587 -7.511İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-66.000 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.188.571 -7.150.013Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-20.877.630 -2.465.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.381.653 17.148.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.381.653 17.148.724Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)758.267 194.135Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-515.837 -25.671İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-515.837 -25.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-387.018 -295.207Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-387.018 -295.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.231.135 8.457.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.932 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.198 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27.089.507 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri27.108.232 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.725 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.725 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.368.060 -8.644.439Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000 9.200.000Kredilerden Nakit Girişleri1.000.000 9.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.643.561 -13.285.647Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.643.561 -13.285.647Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-195.000 -195.000Ödenen Faiz-1.803.455 -4.380.195Alınan Faiz273.956 16.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.924.848 -187.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.924.848 -187.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.667.822 3.646.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ96.592.670 3.459.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 96.592.670 52.667.822Finansal Yatırımlar4.976 4.976Ticari Alacaklar247.827.698 236.016.972İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 246.397.281 235.056.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.430.417 960.708Diğer Alacaklar174.319 164.732İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,15 156.660 147.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 17.659 17.659Türev Araçlar0 845.306Stoklar6 40.839.408 34.324.274Peşin Ödenmiş Giderler7 83.731.140 62.853.510Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 6.198Diğer Dönen Varlıklar1.051.758 664.740ARA TOPLAM470.221.969 387.548.530TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR470.221.969 387.548.530DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar70.474 70.474Diğer Alacaklar501.780 435.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar501.780 435.780Maddi Duran Varlıklar871.534 918.041Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.043.005 1.114.936Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.211.106 2.928.018TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.697.899 5.467.249TOPLAM VARLIKLAR474.919.868 393.015.779KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.556.372 44.279.623İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.556.372 44.279.623Banka Kredileri4 30.556.372 44.279.623Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.130.475 6.761.928İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.130.475 6.761.928Banka Kredileri4 6.653.076 6.313.681Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 477.399 448.247Diğer Finansal Yükümlülükler14.803 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler14.803 0Ticari Borçlar319.003.779 256.768.212İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 319.003.779 256.768.212Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.134.856 376.589Diğer Borçlar149.189 665.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar149.189 665.026Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 454.203 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.189.875 885.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.189.875 885.473Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler550.000 550.000ARA TOPLAM360.183.552 310.286.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER360.183.552 310.286.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.895.004 3.836.556İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.895.004 3.836.556Banka Kredileri4 1.977.632 2.786.171Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 917.372 1.050.385Ticari Borçlar3.057.185 2.534.697İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.057.185 2.534.697Uzun Vadeli Karşılıklar2.758.947 2.586.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.758.947 2.586.455TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.711.136 8.957.708TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER368.894.688 319.244.559ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.025.180 73.771.220Ödenmiş Sermaye10 54.000.000 27.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 496.828 496.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 21.759.924 21.651.692Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.471.200 -1.483.230Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.471.200 -1.483.230Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.471.200 -1.483.230Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.485.994 1.485.994Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.619.936 21.889.152Net Dönem Karı veya Zararı5.133.698 2.730.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR106.025.180 73.771.220TOPLAM KAYNAKLAR474.919.868 393.015.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat190.065.365 63.450.039Satışların Maliyeti-163.833.923 -58.185.770TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.231.442 5.264.269BRÜT KAR (ZARAR)26.231.442 5.264.269Genel Yönetim Giderleri11 -1.774.261 -1.123.489Pazarlama Giderleri11 -6.581.425 -3.459.206Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.695.896 18.195.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -18.665.129 -13.431.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.906.523 5.445.460FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.906.523 5.445.460Finansman Gelirleri13 273.955 16.403Finansman Giderleri13 -2.878.673 -4.475.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.301.805 986.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.168.107 -597.215Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -454.203 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -713.904 -597.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.133.698 389.256DÖNEM KARI (ZARARI)5.133.698 389.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.133.698 389.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00100000 0,00010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.030 -90.286Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.038 -112.858Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.008 22.572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.008 22.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.030 -90.286TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.145.728 298.970Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.145.728 298.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026815BIST