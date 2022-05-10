***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022Ülke TürkiyeŞehir TEKİRDAĞİlçe ÇORLUAdres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2021 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2021 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - 2021 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin pay sahipleri 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.06.2022 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak olan ilan metni ve vekaletname örneği ekte Sayın Pay sahiplerimizin veya vekillerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028147BIST