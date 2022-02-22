***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇorlu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi21/02/2022Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için 2021 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte Çorlu Vergi Dairesine beyan edilen gelir tablosu ekte sunulmuştur.Gelir tablosu Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003334BIST