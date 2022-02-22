***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 08:40
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çorlu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için 2021 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte Çorlu Vergi Dairesine beyan edilen gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Gelir tablosu Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003334
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0117
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7219
En Düşük
13,6330
18:0515,4713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0075
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5931
En Düşük
15,4300
18:05837,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,70
|Açılış
|: 837,95
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
842,97
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6544
|13,6743
|% 0,09
|
|Euro
|15,4476
|15,4713
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5117
|18,6046
|% -0,10
|
|Frank
|14,8452
|14,9346
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6292
|3,6474
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,93
|
|Altın Gr.
|838
|838
|0,79
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,10
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem