***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarProtokol Tarihi : 30.12.2021Protokol Konusu : Ticari ürün satışında iskonto yöntemine ilave olarak vadeli satın almalarda kur farkı giderlerinin paylaşılması01.01.2014 tarihli protokol ile Derimod Konfeksiyon ve Derimod Pazarlama arasındaki ilişki şu şekilde belirlenmiştir:"Derimod Konfeksiyon tarafından Derimod Pazarlama‘ ya yapılacak olan ticari mal satışları için benzer piyasa verilerine uyumlu olarak 01.01.2014 tarihinden itibaren maliyet artı yüzde 40 kar marjı kullanılacak olup sonrasında bulunan bedel üzerinden yüzde 20 net satış indirimi uygulanacaktır."Mevcut durumda sözkonusu protokol geçerliliğini koruyor olup, gelecek dönemlerde de uygulanmaya devam edecektir.Bilindiği üzere, Derimod markalı ürünler ve yine Derimod markalı ürünlerin üretilmesi için satın alınan deri, deri giysi ve malzemelerin tamamı Derimod Konfeksiyon tarafından vadeli satın alma ile tedarik edilmekte ve bu malzemelerin önemli bir kısmı yapancı para cinsinden satın alınmaktadır. Özellikle 2021 yılı içerisinde kurlarda yaşanan olağanüstü artışlar satınalma ödemeleri kaynaklı kur farkı giderlerinin net satışlara oranını oldukça yükseltmiş, dolayısı ile diğer yıllara nazaran 2021 yılında yaşanan bu olağanüstü durum Derimod Konfeksiyon' un karlılığına olumsuz etki yapmıştır.Bu nedenle maliyet artı yöntemine ilave olarak Derimod Konfeksiyon tarafından üstlenilen satın alma kaynaklı kur farkı giderlerinin de 2021 yılında bir maliyet unsuru olarak kabul edilmesi zaruriyeti doğmuştur. Buna bağlı olarak da Derimod Konfeksiyon ve Derimod Pazarlama'nın dönem sonu stok tutarları nispetinde satın alma kaynaklı kur farkı giderlerinin Derimod Pazarlama ile paylaştırılmasına karar verilmiştir.İlk uygulama 2021 yılsonu itibariyle kesinleşecek olan Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen bilançolardaki stok tutarları esas alınarak gerçekleştirilecek ve gelecek yıllar için 3'er 6'şar veya 12 aylık dönemlerde uygulanabilecektir. ( 30.12.2021 Tarihli 2021/15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987085BIST