***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
29.12.2023 11:28
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir Bu kapsamda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 2023 / 11 numaralı kararına istinaden hazırlanan "Derimod İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ve Horizon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan " İlişkili tarafa yapılan satış işlemlerinin şartları ve piyasa emsalleri ile karşılaştırılması" hakkındaki çalışma raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230464
BIST
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13:037.439
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 42,73
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0329,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1326
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0332,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0139
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:031.961,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.961,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:03
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.880.216
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.511.071
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,20
|12.066.836
|% -60,19
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|39,90
|17.544.814
|% -6,12
|
|LKMNH
|57,75
|11.535.865
|% -4,70
|
|MTRYO
|6,73
|1.561.624
|% -4,13
|
|GUBRF
|147,00
|7.154.799.960
|% 5,08
|
|SKBNK
|4,21
|1.739.262.345
|% 1,69
|
|THYAO
|229,20
|1.595.906.333
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,80
|1.383.516.030
|% 2,11
|
|ISCTR
|23,34
|1.221.183.676
|% 3,27
|
|SKBNK
|4,21
|1.739.262.345
|% 1,69
|
|ISGYO
|15,40
|1.013.413.509
|% 8,60
|
|EKGYO
|6,92
|447.521.603
|% -0,29
|
|YKBNK
|19,68
|1.124.453.828
|% 2,34
|
|ISCTR
|23,34
|1.221.183.676
|% 3,27
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5509
|29,5567
|% 0,45
|
|Euro
|32,6757
|32,6868
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4371
|37,6249
|% 0,20
|
|Frank
|35,0481
|35,2593
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8561
|7,8955
|% 0,40
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|