***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 135.000.000,00 TL (yüzotuzbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000,00 TL (ellidörtmilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan İzahname onaylanması talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.SPK' nın onayına sunulmuş olan henüz Kurul'ca onaylanmamış İzahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980197BIST