***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.11.2021 09:54
Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 135.000.000,00 TL (yüzotuzbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000,00 TL (ellidörtmilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan İzahname onaylanması talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
SPK' nın onayına sunulmuş olan henüz Kurul'ca onaylanmamış İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980197
BIST
14:101.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1013,1116
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2953
|Açılış
|: 13,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
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13,1870
En Düşük
12,6998
14:1014,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,4634
|Açılış
|: 14,8500
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|Önceki Kapanış
|: 14,3100
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14,9916
En Düşük
14,2915
14:10759,18
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 24,18
|Açılış
|: 759,18
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|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
759,60
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SONME
|31,02
|3.602.812
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.123.890
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,40
|126.866.492
|% -8,83
|
|ASELS
|22,42
|1.732.639.779
|% -1,41
|
|KOZAL
|130,20
|1.636.212.488
|% 7,96
|
|GARAN
|11,52
|1.290.573.176
|% 1,05
|
|SASA
|42,72
|1.059.370.150
|% -0,56
|
|THYAO
|17,09
|911.562.737
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,19
|533.337.447
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,58
|766.035.967
|% -0,30
|
|GARAN
|11,52
|1.290.573.176
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|145.595.898
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.124.841
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,73
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,03
|
|Cumhuriyet
|4.984
|5.060
|155,00
|
|Tam
|4.960
|5.086
|153,75
|
|Yarım
|2.397
|2.460
|74,38
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|37,18
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-2,13
|
Seans Raporu
14:10
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14:22ERSU
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 040, 999 adet işlem
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14:21EMNIS
Yüzde 9.97 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 282 adet işlem
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14:20LUKSK
Yüzde 4.08 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 294 adet işlem
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14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 97 artarak (% 0.06 ) 1, 603
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14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, KUYAS, INTEM, IHAAS, SNPAM, EMNIS, MIATK, ISBTR, OZBAL, UZERB