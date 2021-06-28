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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 11:29



***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.07.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DERIM, TRADERIM91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DERIM, TRADERIM91B0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre, 2020 yılı 4.894.507 TL olan Dönem Zararına 445.106 TL hesaplanan vergilerin eklenmesinden sonra 5.339.613 TL Dönem Zararı oluşması, Yasal kayıtlara göre de dönem karı oluşmadığının Kar dağıtım tablosunun ve Kar dağıtılmayacağı hususunun Genel Kurula arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 27.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.606.870,9

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -4.894.507 -6.690.501,39
4. Vergiler ( - ) -445.106 0
5. Net Dönem Kârı -5.339.613 -6.690.501,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -5.339.613 -6.690.501,39
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -5.339.613 -6.690.501,39
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -5.339.613 -6.690.501,39
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak hazırlanan SPK Kar Dağıtım Tablosuna göre, 2020 yılı 4.894.507 TL olan Dönem Zararına 445.106 TL hesaplanan vergilerin eklenmesinden sonra 5.339.613 TL Dönem Zararı oluşması, Yasal kayıtlara göre de dönem karı oluşmadığının Kar dağıtım tablosunun ve Kar dağıtılmayacağı hususunun Genel Kurula arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944411


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