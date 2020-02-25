***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2020 15:07
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebiyle tavan artırımı ve yeni süre öngörülecek şekilde şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değişiklik öngörülen diğer maddelerle birlikte tadil edilmesi amacıyla SPK' na başvurulmasına karar verilmiştir.
(Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Numarası: 25.02.2020 ve 2020/01)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821444
BIST
17:18114.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 185,05
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:186,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,1310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:186,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:18325,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,00
|Açılış
|: 325,17
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.209.812
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,64
|224.741.659
|% 19,84
|
|ALCAR
|64,30
|17.972.053
|% 16,27
|
|BURCE
|7,07
|3.717.197
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.064
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,14
|4.871.414
|% -7,11
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,28
|83.534.977
|% -6,43
|
|THYAO
|13,62
|3.031.360.279
|% -1,73
|
|ASELS
|29,22
|1.304.755.323
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,83
|616.989.315
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|589.255.945
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.555.584
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|589.255.945
|% 9,14
|
|THYAO
|13,62
|3.031.360.279
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,83
|616.989.315
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|244.839.096
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|412.555.584
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9326
|7,9724
|% 0,67
|
|Frank
|6,2476
|6,2853
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|
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