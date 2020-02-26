***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2020 15:10
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişikliği SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
Ek Açıklamalar
2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebiyle tavan artırımı ve yeni süre öngörülecek şekilde şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değişiklik öngörülen diğer maddelerle birlikte tadil edilmesi amacıyla 26.02.2020 itibariyle SPK' na başvurulmuştur.
(Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Numarası: 25.02.2020 ve 2020/01)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821708
BIST
16:19115.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 650,15
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.026
En Düşük
113.147
16:196,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:196,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:19324,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,82
|Açılış
|: 324,84
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.358
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,56
|74.934.784
|% 15,02
|
|OYAYO
|2,94
|14.977.115
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,56
|352.369.540
|% 10,76
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,27
|72.962.401
|% -6,02
|
|BJKAS
|2,75
|12.948.879
|% -5,82
|
|ASELS
|28,94
|2.111.225.812
|% -0,69
|
|THYAO
|13,28
|1.961.335.877
|% -1,48
|
|GARAN
|10,59
|442.219.830
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,88
|414.181.851
|% 2,13
|
|ODAS
|2,20
|383.754.386
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|383.754.386
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|202.423.440
|% 1,53
|
|THYAO
|13,28
|1.961.335.877
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,88
|414.181.851
|% 2,13
|
|KARSN
|1,97
|225.178.979
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9363
|7,9761
|% -0,31
|
|Frank
|6,2893
|6,3272
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6365
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|10,73
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,47
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,17
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,08
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,02
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|