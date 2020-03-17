***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2020 12:20
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı esas sözleşme tadili SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.03.2020
Ek Açıklamalar
2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebiyle tavan artırımı ve yeni süre öngörülecek şekilde şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değişiklik öngörülen diğer maddelerle birlikte tadil edilmesi amacıyla 26.02.2020 itibariyle SPK' na başvurulmuş olup esas sözleşme tadiline SPK tarafından 16.03.2020 tarihinde uygunluk yazısı verilmiştir.
(Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Numarası: 25.02.2020 ve 2020/01)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830027
BIST
12:0483.954
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -3.934,52
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
83.908
12:046,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4570
En Düşük
6,4177
12:047,1683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:04307,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -5,67
|Açılış
|: 307,76
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.720.823
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|CIMSA
|5,49
|2.486.788
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|1.961.924
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|4.196.076
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.843.174
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.939.026
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|332.183.788
|% -9,86
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|GARAN
|8,00
|218.660.803
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,78
|88.492.734
|% -3,18
|
|YKBNK
|1,99
|86.222.350
|% -1,97
|
|TSKB
|0,88
|45.728.030
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,78
|39.219.797
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,99
|86.222.350
|% -1,97
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|KARSN
|1,16
|37.394.931
|% -8,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8540
|7,8934
|% -0,21
|
|Frank
|6,7475
|6,7882
|% -0,26
|
|Riyal
|1,7141
|1,7227
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-30,22
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.061
|2.113
|30,53
|
|Yarım
|996
|1.022
|14,76
|
|Çeyrek
|500
|511
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,39
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,13
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|-0,13
|
Seans Raporu
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12:18XU100
Endeks 83, 964 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 46 altında . İşlem hacmi 2, 198.00 milyon TL de
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Yüzde -9.95 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 122 adet işlem
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Yüzde -9.60 oranında düşüşle 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 455, 455 adet işlem