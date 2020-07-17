***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Semaye Tavanı değişikliğinin Genel Kurul Tarafından kabul edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımında kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması sebebiyle tavan artırımı ve yeni süre öngörülecek şekilde şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değişiklik öngörülen diğer maddelerle birlikte tadil edilmesi amacıyla 26.02.2020 itibariyle SPK' na başvurulmuş olup esas sözleşme tadiline SPK tarafından 16.03.2020 tarihinde uygunluk yazısı verilmiştir.(Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Numarası: 25.02.2020 ve 2020/01)Şirketimizin pay sahipleri 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup gündemin 12. maddesinde yer alan tadil metni görüşülerek elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860300BIST