***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.03.2023 16:02
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul 'dan 29 Mart 2023 (bugün) saat 15:35 te Şirketimize gönderilen yazıda gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklamamış özel bir durum olup olmadığı sorulmuş olup Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu yoktur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129324
BIST
16:184.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 50,29
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.862
En Düşük
4.753
16:1819,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:1820,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0376
|Açılış
|: 21,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:181.208,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.208,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:16
|EKSUN
|71,50
|3.976.401
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.258.745
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.480
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.058.913
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.266.326.908
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,30
|54.465.270
|% -9,91
|
|OZSUB
|15,03
|30.698.514
|% -9,29
|
|HEDEF
|18,52
|30.095.280
|% -9,22
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|THYAO
|121,00
|2.495.311.931
|% 1,34
|
|TUPRS
|535,10
|1.844.180.270
|% 4,43
|
|AKFYE
|20,60
|6.559.298.901
|% -8,85
|
|EKGYO
|6,32
|954.886.380
|% -0,78
|
|EREGL
|36,20
|4.999.694.777
|% 1,12
|
|ISCTR
|13,07
|1.598.286.439
|% 0,54
|
|ASTOR
|52,30
|4.748.805.282
|% -4,30
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1331
|19,1371
|% 0,11
|
|Euro
|20,7506
|20,7677
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,5105
|23,6284
|% -0,04
|
|Frank
|20,7255
|20,8503
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0813
|5,1067
|% 0,11
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,59
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.167
|8.257
|-74,00
|
|Yarım
|4.004
|4.040
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.020
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,73
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 60, 49 artarak (% 1.15 ) 5, 343
-
16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi AKFYE, EKGYO, TRKCM
-
16:30XU100
Endeks 4, 844 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 38, 594.00 milyon TL de
-
16:30AVTUR
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 426 adet işlem
-
16:29ALKA
Yüzde 4.24 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 789 adet işlem