***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 18:37
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.
Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını sürecinde satışlarımızın önemli bir kısmını yaptığımız ilişkili Şirketimiz Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin perakende faaliyetlerine mağazalarını kapatarak geçici bir süre ara vermesi ve virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, şirket çalışanlarımız ve aileleri için önlem almak amacıyla, Kazlıçeşme Mah. Beşkardeşler 1. Sok. N2-4/ Zeytinburnu İstanbul adresinde bulunan 252100101114614303414-53/000 sicil numaralı işyerimizde 45 saat olan haftalık çalışma süresinin merkez ofis bölümlerimizin bir bölümünde zorlayıcı sebeplerle geçici olarak 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 ay süre ile haftalık 20 saate düşürülmesine karar verilmiştir.
COVID-19 etkisine göre haftalık çalışma süresinin tekrar 45 saate çekilmesi halinde İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimlerin yapılması kararlaştırılmıştır.
(Karar Tarihi ve Numarası : 01.04.2020 - 2020/4)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833980
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
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|Önceki Kapanış
|: 89.644
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90.399
En Düşük
87.889
18:056,6937
En Yüksek
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|: 1,19%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,6946
En Düşük
6,6108
18:057,3255
En Yüksek
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|: 0,43%
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2611
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|Açılış
|: 341,79
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2709
|8,3124
|% 1,01
|
|Frank
|6,8913
|6,9328
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7728
|1,7816
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,55
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,03
|0,05
|
|B. Petrol
|25,14
|25,14
|-1,21
|
Seans Raporu
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