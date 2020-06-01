***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020 ve 24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2020 tarihinde yaptığımız açıklamada Şirketimizin kendi bünyesinde aldığı önlem ve aksiyonlara ek olarak, satışlarının önemli bir kısmını yaptığı ilişkili tarafı Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin (Derimod Pazarlama) 19.03.2020 tarihinde derimod.com.tr ve internet satış kanalları dışındaki perakende mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verme kararı aldığını duyurmuştuk.Derimod Pazarlama tarafından 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle çalışanların ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve kapalı olan mağazaların tamamı tekrar faaliyete başlamıştır.Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848012BIST