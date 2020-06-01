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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2020 13:18
GÜNCEL HABERLER



***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020 ve 24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         24.03.2020 tarihinde yaptığımız açıklamada Şirketimizin kendi bünyesinde aldığı önlem ve aksiyonlara ek olarak, satışlarının önemli bir kısmını yaptığı ilişkili tarafı Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin (Derimod Pazarlama) 19.03.2020 tarihinde derimod.com.tr ve internet satış kanalları dışındaki perakende mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verme kararı aldığını duyurmuştuk.
Derimod Pazarlama tarafından 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle çalışanların ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınmış ve kapalı olan mağazaların tamamı tekrar faaliyete başlamıştır. 
Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.  
  
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848012


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Frank 7,0612 7,1037 % -0,02  
Riyal 1,8113 1,8204 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 1,32  
Altın Gr. 380 380 0,90  
Cumhuriyet 2.464 2.502 28,40  
Tam 2.537 2.575 25,10  
Yarım 1.238 1.261 19,90  
Çeyrek 619 628 7,30  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,99 3,99 0,07  
B. Petrol 38,06 38,06 0,22  
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