***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 09:46
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz pay sahiplerinden Ümit ZAİM'e ait 200.000 ve Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'ye ait 2.000.000 olmak üzere toplam 2.200.000 nominal adet Derimod Konfeksiyon Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. (DERIM) payları Şirketimizin yeni finansman kaynağı için doğacak borçlarının teminatı olarak Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. lehine rehin edilmiştir.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876391
BIST
12:421.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:427,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:428,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:42458,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,27
|Açılış
|: 458,36
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:40
|HURGZ
|2,20
|7.756.786
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|21.091.551
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.353
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.246.211
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.300.088
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|598.763.488
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|526.460.690
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|328.572.981
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|231.337.236
|% 2,16
|
|GARAN
|6,60
|202.085.717
|% 0,30
|
|KRDMD
|3,27
|526.460.690
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|328.572.981
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|185.893.860
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|231.337.236
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|598.763.488
|% 0,44
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6957
|7,7017
|% 0,01
|
|Euro
|8,9577
|8,9673
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7782
|9,8273
|% 0,03
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0476
|2,0578
|% -0,01
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|