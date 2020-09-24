***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pay sahiplerinden Ümit ZAİM'e ait 200.000 ve Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'ye ait 2.000.000 olmak üzere toplam 2.200.000 nominal adet Derimod Konfeksiyon Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. (DERIM) payları Şirketimizin yeni finansman kaynağı için doğacak borçlarının teminatı olarak Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. lehine rehin edilmiştir.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876391BIST