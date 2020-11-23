***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Can YEŞİLADA'yı 21.11.2020 tarihinde kaybettik. Ailesi ve Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları adına bu acı kaybın derin üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşırız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889591BIST