***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 11:36
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, bugün şirket merkezinde Başkan Ümit ZAİM başkanlığında toplanarak gündemi görüşüp aşağıdaki kararı almışlardır.
Halil Can Yeşilada'nın vefatı sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen ...... T.C. Kimlik Numaralı Sn. Reşit Ömer Kükner'in TTK'nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Vefat eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Karar Tarihi/Karar Numarası: 07.12.2020 / 2020-15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891682
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|RODRG
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|1.842.363
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|SAFKR
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|BRYAT
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|49.556.930
|% 9,97
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|YAPRK
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|% 9,97
|
|BASCM
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|137.214
|% -10,00
|
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|% -9,51
|
|ARTI
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|DYOBY
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|DOHOL
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|796.779.211
|% -1,40
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|SASA
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|717.306.027
|% 6,79
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|PETKM
|4,97
|2.732.896.492
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|DOHOL
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|796.779.211
|% -1,40
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|TSKB
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|517.244.180
|% -3,11
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|EKGYO
|2,07
|505.261.422
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|
|YKBNK
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|
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|Alış
|Satış
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|
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|Sterlin
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|% -0,81
|
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|8,8233
|% 0,46
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|Riyal
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|2,0968
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|Alış
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|Altın Ons
|1.829
|1.829
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|Altın Gr.
|462
|462
|0,94
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|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-9,13
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-4,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,20
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|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
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|B. Petrol
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