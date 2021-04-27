***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 13:40
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri personeli olan Ersin ÇİĞDEM'in bu görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Sn. Nalan Aydıner KURT görevlendirilmiştir. Bu değişiklik sonucu yatırımcı ilişkileri bölümü aşağıdaki gibi revize edilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
:
Tuncay KÖSEOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Personeli :Nalan Aydıner KURT
Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931275
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0729
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,31
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|52.663.341
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.513.402
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.857.736
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.730.560
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.859
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.461.115
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.021.774
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,24
|1.467.918.824
|% 4,05
|
|EREGL
|19,49
|1.342.875.121
|% 0,88
|
|THYAO
|11,95
|1.131.260.848
|% 1,88
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|319.162.285
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|135.515.345
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|649.689.074
|% 0,46
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2105
|8,2126
|% -0,70
|
|Euro
|9,9221
|9,9353
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,3885
|11,4456
|% -0,66
|
|Frank
|8,9567
|9,0107
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1822
|2,1931
|% -0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında