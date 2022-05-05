***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri personeli olan Nalan Aydıner KURT'un bu görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Sn. Furkan KARAKAYA görevlendirilmiştir.Bu değişiklik sonucu yatırımcı ilişkileri bölümü aşağıdaki gibi revize edilmiştir. Yatırımcı İlişkileri BölümüYatırımcı İlişkileri Yöneticisi : Tuncay KÖSEOĞLU Yatırımcı İlişkileri Personeli : Furkan KARAKAYAPay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026807BIST