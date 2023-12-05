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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

05.12.2023 19:04
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz pay sahiplerinden, birlikte hareket eden Ümit Zaim ve Zerrin Zaim, şirketimiz sermayesinin %36,46'sını temsil eden 19.690.150 adet, 19.690.150 TL nominal değerli tüm paylarını, 05.12.2023 tarihinde Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Derimod Pazarlama") pay başına 16,52 TL fiyatla satıp devrettiğini Şirketimize bildirmiştir. Bu devir sonucunda, Derimod Pazarlama'nın Şirketimiz sermayesindeki payı %72,996 olmuştur.
Derimod Pazarlama sermayesinin tamamı, birlikte hareket eden Zaim Ailesi üyelerine (Ümit Zaim, Zerrin Zaim, Sedef Orman, Ahmet Murat Zaim ve Mehmet Ali Zaim) ait olduğundan Şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.   
Saygılarımızla,

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222513


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