***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERIM, TRADERIM91B0 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 1,00 DERIM, TRADERIM91B0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29.11.2021 (bugün) yapılan toplantısında Şirketimizin finansal yükümlülüklerinin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 135.000.000,00 TL (yüzotuzbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL (yirmiyedimilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000,00 TL (ellidörtmilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına,2- Arttırılan 27.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 2.700.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına,3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,4- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,7- İşbu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin ifası için sermaye artırımı süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye ve Aracılık Sözleşmesi'nin, Derimod paylarına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Şirketimiz adına Ümit ZAİM ve Murat ZAİM ile Fulya KAŞIKCI'dan herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması için yetkili kılınmalarına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. (2021/13 Sayılı Karar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980196BIST