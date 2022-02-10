***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









29.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 27.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERIM, TRADERIM91B0 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 1,00 DERIM, TRADERIM91B0 Hamiline DERIM(RÜÇHAN), TRRDRMD00024 31.176,903Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 31.176,903Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.01.2022Ödeme Tarihi 28.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL bedelli artırılarak 54.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 09.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MKK KULLANILMAYAN PAYLAR RAPORU 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000817BIST