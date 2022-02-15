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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2022 14:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 27.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 54.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DERIM, TRADERIM91B0 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 1,00 DERIM, TRADERIM91B0 Hamiline DERIM(RÜÇHAN), TRRDRMD00024 31.176,903

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 27.000.000 27.000.000,000 100,00000 31.176,903

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.01.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.02.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Ödeme Tarihi 28.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 10.02.2022 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, ortaklarımızın kullanmadığı yeni pay alma haklarına ilişkin toplam 31.176,903 Türk Lirası nominal değerli payların tamamı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 15.02.2022 tarihi (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001775


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Tam 5.383 5.519 14,87  
Yarım 2.602 2.670 7,19  
Çeyrek 1.305 1.335 3,60  
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