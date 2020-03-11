***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.03.2020 12:18
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826882
BIST
13:03102.233
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.170,82
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:036,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:036,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:03329,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,93
|Açılış
|: 329,52
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,64
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ULUUN
|4,26
|7.801.325
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|96.256.510
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.209.284
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.831.349
|% 19,79
|
|SELEC
|7,35
|53.721.831
|% 19,51
|
|OYAYO
|4,78
|588.910
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.534.888
|% -14,74
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,76
|506.149.746
|% -0,54
|
|THYAO
|10,01
|361.126.401
|% 0,40
|
|GARAN
|9,50
|199.319.761
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,38
|161.725.488
|% -8,18
|
|GSRAY
|2,47
|151.828.937
|% -3,89
|
|ODAS
|1,65
|130.103.839
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,18
|80.906.839
|% -0,84
|
|CEMAS
|0,97
|64.052.506
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,47
|151.828.937
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,30
|118.618.430
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9725
|8,0124
|% 0,57
|
|Frank
|6,5594
|6,5989
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6387
|1,6469
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|12,01
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.210
|16,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,99
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,29
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,14
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,38
|36,38
|-0,84
|