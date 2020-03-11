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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.03.2020 12:18
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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.  Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826882


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Frank 6,5594 6,5989 % 0,55  
Riyal 1,6387 1,6469 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 12,01  
Altın Gr. 329 329 2,16  
Cumhuriyet 2.178 2.210 16,00  
Tam 2.168 2.222 12,99  
Yarım 1.048 1.075 6,29  
Çeyrek 526 538 3,14  
Gümüş.Ons 17,01 17,03 0,13  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,38 36,38 -0,84  
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