***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Sermaye artırımından elde edilen 43.251.691,90 TL tutarındaki fonun tamamı, Yönetim Kurulu'nun 28.08.2019 tarih ve 2019/32 sayılı Fon Kullanım Raporu'nun kabulüne ilişkin kararına uygun olarak kullanılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846509BIST