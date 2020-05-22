***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.05.2020 15:38
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Sermaye artırımından elde edilen 43.251.691,90 TL tutarındaki fonun tamamı, Yönetim Kurulu'nun 28.08.2019 tarih ve 2019/32 sayılı Fon Kullanım Raporu'nun kabulüne ilişkin kararına uygun olarak kullanılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846509
BIST
16:08103.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 354,83
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:086,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:087,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:08379,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,12
|Açılış
|: 379,31
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.020.645
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.617.165
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|11.816.980
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|529.897.175
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|377.952.295
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|350.671.263
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.135.309
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,64
|44.995.534
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,20
|71.482.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9760
|7,0181
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8068
|1,8158
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.490
|16,10
|
|Tam
|2.528
|2.555
|16,50
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,10
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,00
|