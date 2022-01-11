Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.01.2022 15:19
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edi


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 29.11.2021 tarih 2021/13 sayılı bedelli sermaye artırımına ilişkin kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor 
ve 11.01.2022 tarihli 2022/01 sayılı fon kullanım raporunun kabulü hakkındaki karar
 
ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992751


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:372.050
Değişim :  0,24% |  4,92
Açılış :  2.060  
Önceki Kapanış :  2.045  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 36,30 17.261.967 % 10,00  
UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
BLCYT 15,48 27.008.602 % 9,94  
EMNIS 21,74 1.218.788 % 9,91  
BRMEN 2,56 872.468 % 9,87  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Dolar 13,8277 13,8372 % 0,12  
Euro 15,6781 15,6971 % 0,25  
Sterlin 18,7281 18,8220 % 0,09  
Frank 14,8565 14,9460 % 0,07  
Riyal 3,6722 3,6907 % 0,05  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 5,86  
Altın Gr. 804 804 3,54  
Cumhuriyet 5.336 5.416 25,00  
Tam 5.313 5.448 28,71  
Yarım 2.568 2.635 13,89  
Çeyrek 1.288 1.318 6,95  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,13  
Gümüş Gr. 10,04 10,05 0,06  
B. Petrol 81,91 81,91 1,04  
Seans Raporu 15:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru