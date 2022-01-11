***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.01.2022 15:19
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 29.11.2021 tarih 2021/13 sayılı bedelli sermaye artırımına ilişkin kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1)' nin 33' üncü maddesi gereğince hazırlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor
ve 11.01.2022 tarihli 2022/01 sayılı fon kullanım raporunun kabulü hakkındaki karar
ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992751
BIST
15:372.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,92
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:3713,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0299
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:3715,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0463
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:37803,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,98
|Açılış
|: 803,34
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ORCAY
|36,30
|17.261.967
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.008.602
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|RALYH
|10,64
|55.930.685
|% -6,42
|
|FENER
|29,02
|61.241.890
|% -6,08
|
|PKART
|17,96
|5.162.887
|% -4,67
|
|ERBOS
|130,10
|226.948.363
|% -4,34
|
|KRDMD
|12,54
|4.476.565.479
|% 8,57
|
|THYAO
|27,18
|3.785.831.553
|% 1,80
|
|EREGL
|31,06
|2.541.758.338
|% 1,84
|
|GARAN
|11,85
|1.542.959.711
|% 0,94
|
|SISE
|14,89
|1.054.413.741
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,54
|4.476.565.479
|% 8,57
|
|YKBNK
|3,75
|974.043.275
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|552.197.726
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|522.762.962
|% 0,97
|
|THYAO
|27,18
|3.785.831.553
|% 1,80
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8277
|13,8372
|% 0,12
|
|Euro
|15,6781
|15,6971
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,7281
|18,8220
|% 0,09
|
|Frank
|14,8565
|14,9460
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6722
|3,6907
|% 0,05
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,86
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,54
|
|Cumhuriyet
|5.336
|5.416
|25,00
|
|Tam
|5.313
|5.448
|28,71
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,89
|
|Çeyrek
|1.288
|1.318
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,06
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|1,04
|
Seans Raporu
15:35
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