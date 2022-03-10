***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.03.2022 12:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008989
BIST
12:532.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,36
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.046
12:5314,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0981
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7699
En Düşük
14,6097
12:5316,3804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1263
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4507
En Düşük
16,1888
12:53939,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 939,17
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler12:53
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.592
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.061.955
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|14.246.303
|% 9,89
|
|EUYO
|3,11
|2.024.063
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,72
|214.454.067
|% -5,62
|
|NTHOL
|9,19
|32.605.653
|% -5,16
|
|SKTAS
|3,15
|10.145.661
|% -4,26
|
|EDIP
|3,33
|3.178.198
|% -2,92
|
|HEKTS
|14,38
|149.560.464
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,01
|2.477.232.391
|% 4,75
|
|THYAO
|26,42
|1.790.667.187
|% 1,07
|
|SASA
|55,20
|1.427.536.410
|% -1,08
|
|EREGL
|34,42
|977.439.222
|% 1,65
|
|TUPRS
|201,30
|804.996.214
|% 2,70
|
|KRDMD
|15,01
|2.477.232.391
|% 4,75
|
|EKGYO
|2,18
|224.121.656
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|135.520.440
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,75
|280.633.042
|% 0,27
|
|PETKM
|8,18
|600.027.755
|% 1,61
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7341
|14,7466
|% 0,67
|
|Euro
|16,3316
|16,3804
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,3844
|19,4816
|% 0,74
|
|Frank
|15,8572
|15,9527
|% 0,74
|
|Riyal
|3,9220
|3,9417
|% 0,82
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-5,77
|
|Altın Gr.
|940
|940
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.233
|6.327
|32,00
|
|Tam
|6.204
|6.361
|50,28
|
|Yarım
|2.998
|3.077
|24,32
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|12,16
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,41
|