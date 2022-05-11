***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.05.2022 09:13
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029034
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
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0
En Düşük
0
18:0515,2886
En Yüksek
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|: 0,28%
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|Açılış
|: 15,3280
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|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0708
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,2682
En Düşük
16,0616
18:05911,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,94
|Açılış
|: 911,59
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,06
|79.916.015
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,65
|832.119
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,32
|27.409.090
|% 0,00
|
|PKART
|16,60
|2.450.668
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,84
|62.658.697
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,59
|599.072.775
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2695
|15,2832
|% 0,24
|
|Euro
|16,1234
|16,1465
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,9105
|19,0054
|% 0,88
|
|Frank
|15,3983
|15,4911
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0840
|4,1045
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|6,14
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,42
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,91
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