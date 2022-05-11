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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.05.2022 09:13
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edi


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.  Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029034


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 6,14  
Altın Gr. 911 911 8,42  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,63 21,66 0,38  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 0,25  
B. Petrol 105 105 2,91  
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