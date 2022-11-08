***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.11.2022 13:07
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077904
BIST
15:294.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 39,07
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:2918,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1325
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:2918,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0759
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:29999,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,58
|Açılış
|: 999,73
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:29
|GUBRF
|162,80
|766.022.135
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|29.634.158
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.432.614
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|36.307.636
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|THYAO
|112,90
|10.095.972.092
|% 5,32
|
|EKGYO
|4,95
|5.279.522.811
|% 3,34
|
|KRDMD
|13,14
|3.918.296.204
|% -5,13
|
|TUPRS
|451,30
|3.035.959.976
|% 0,74
|
|PETKM
|14,29
|3.029.960.127
|% -2,46
|
|EKGYO
|4,95
|5.279.522.811
|% 3,34
|
|ADESE
|1,34
|170.252.505
|% 0,75
|
|VAKBN
|9,27
|1.163.388.851
|% -1,17
|
|HALKB
|8,65
|966.408.822
|% -0,80
|
|IHLGM
|1,00
|90.825.976
|% 1,01
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6095
|% 0,72
|
|Euro
|18,6005
|18,6109
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2456
|21,3522
|% 0,14
|
|Frank
|18,6942
|18,8068
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,64
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.690
|6.739
|-9,00
|
|Yarım
|3.260
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,03
|
|B. Petrol
|97,28
|97,28
|-0,64
|
Seans Raporu
15:29
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15:42CELHA
Yüzde 9.47 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 146 adet işlem
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15:38DOKTA
Yüzde 5.65 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 191 adet işlem
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 09 artarak (% 1.28 ) 3, 880
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, IHEVA, GUBRF, SMRTG, EGGUB, ALCTL, OTTO, ETILR, GRSEL, SNKRN