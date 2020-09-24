***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 14:26
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÜMİT ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır 25.85 Bağımsız Üye Değil
ZERRİN ZAİM Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Hayır 9.09 Bağımsız Üye Değil
ASUMAN ZAİM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Derimod Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 1.53 Bağımsız Üye Değil
AHMET MURAT ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
MEHMET ALİ ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HALİL CAN YEŞİLADA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı
DEMET ÇİMEN DALAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876449
BIST
16:091.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,12
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.118
En Düşük
1.097
16:097,6403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0606
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:098,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0703
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:09456,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,34
|Açılış
|: 456,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:08
|CRFSA
|23,98
|22.238.851
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|60.588.446
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.885.330
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.245.907
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.169.839
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,96
|2.716.821.839
|% 5,78
|
|SISE
|6,83
|1.079.747.940
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,30
|862.786.194
|% 0,30
|
|AKBNK
|4,99
|760.872.797
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|619.138.041
|% 4,46
|
|GARAN
|6,96
|2.716.821.839
|% 5,78
|
|YKBNK
|2,11
|619.138.041
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,30
|862.786.194
|% 0,30
|
|ADESE
|2,39
|454.227.902
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,58
|272.388.256
|% 2,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6396
|7,6434
|% -0,75
|
|Euro
|8,9024
|8,9098
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,7233
|9,7721
|% -0,54
|
|Frank
|8,2237
|8,2732
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% -0,79
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,53
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,36
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,50
|
|Çeyrek
|733
|751
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,10
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,41
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,16
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:23PETUN
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 264, 832 adet işlem
-
16:21ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 220, 665 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 03 artarak (% 1.79 ) 1, 254
-
16:19XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 15, 249.00 milyon TL de
-
16:19HDFGS
Yüzde 5.63 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 927, 043 adet işlem