***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2020 11:47
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÜMİT ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır 25.85 Bağımsız Üye Değil
ZERRİN ZAİM Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Hayır 9.09 Bağımsız Üye Değil
ASUMAN ZAİM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Derimod Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 1.53 Bağımsız Üye Değil
AHMET MURAT ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
MEHMET ALİ ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.02.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DEMET ÇİMEN DALAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
REŞİT ÖMER KÜKNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.12.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891682 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891684
BIST
14:371.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:377,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:379,5047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:37461,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 461,87
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KRVGD
|10,89
|326.297
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|573.186.106
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.945.423
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|84,00
|17.509.273
|% -6,93
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.270.398
|% -5,94
|
|PETKM
|4,99
|2.960.214.766
|% 7,54
|
|GARAN
|8,99
|928.720.679
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,35
|835.946.277
|% 1,87
|
|DOHOL
|2,82
|806.576.272
|% -1,40
|
|SASA
|20,02
|729.135.772
|% 7,00
|
|IHLGM
|1,31
|74.887.861
|% 0,77
|
|PEKGY
|2,29
|62.468.744
|% -1,29
|
|TURSG
|5,95
|58.529.254
|% -0,83
|
|BAYRK
|10,24
|90.412.446
|% 1,19
|
|HDFGS
|6,80
|52.284.053
|% 3,98
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8453
|7,8478
|% 0,45
|
|Euro
|9,4985
|9,5047
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,3753
|10,4273
|% -0,88
|
|Frank
|8,7666
|8,8195
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% 0,43
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,85
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-4,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|-11,12
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|-5,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|
Seans Raporu
14:37
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-
14:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 26 kaybederek (% -0.15 ) 1, 468
-
14:49XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 16, 770.00 milyon TL de
-
14:49HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 684, 103 adet işlem
-
14:48TMSN
Yüzde 4.91 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 095, 272 adet işlem
-
14:47TACTR
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 782 adet işlem