***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 10:05
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak No:63/1 Kağıthane/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak No:63/1 Kağıthane/İSTANBUL 0 212 547 16 04 (7 HAT) 0 212 510 94 93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031647
BIST
10:092.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,71
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.397
En Düşük
2.385
10:0915,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0339
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:0916,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0779
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:09946,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,92
|Açılış
|: 946,48
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:07
|IMASM
|51,55
|3.807.682
|% 9,91
|
|LIDFA
|7,35
|8.523.192
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,52
|20.299.924
|% 7,63
|
|DERHL
|6,54
|6.891.032
|% 6,17
|
|CASA
|107,40
|631.092
|% -6,61
|
|ERSU
|4,03
|2.206.869
|% -6,06
|
|ACSEL
|49,10
|277.089
|% -4,66
|
|RHEAG
|1,86
|72.656
|% -4,62
|
|ORCAY
|18,87
|9.706.817
|% -4,26
|
|THYAO
|42,88
|207.378.588
|% 0,05
|
|ASELS
|23,32
|174.951.958
|% 2,37
|
|GARAN
|16,32
|157.859.182
|% 0,43
|
|KARSN
|5,84
|156.945.429
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,27
|123.191.677
|% 2,07
|
|SKBNK
|1,24
|41.264.586
|% 3,33
|
|KARSN
|5,84
|156.945.429
|% 3,73
|
|YKBNK
|4,35
|57.326.663
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,65
|28.467.134
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,61
|34.941.086
|% 1,40
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8987
|15,9092
|% 0,23
|
|Euro
|16,8560
|16,8755
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,8976
|19,9974
|% 0,66
|
|Frank
|16,2753
|16,3733
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2205
|4,2416
|% 0,04
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,73
|
|Altın Gr.
|950
|950
|7,60
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,98
|