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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

10.02.2022 12:13
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL bedelli artırılarak 54.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 09.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
  
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 31.176,903 TL olup, kalan paylar, 14 Şubat – 15 Şubat 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominal değer olan 1 TL'den az olmamak üzere (Bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen lotun nominal değeri 1,00 TL'dir) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000818


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Altın Ons 1.833 1.834 0,15  
Altın Gr. 799 799 0,86  
Cumhuriyet 5.307 5.387 3,00  
Tam 5.283 5.417 4,35  
Yarım 2.554 2.620 2,11  
Çeyrek 1.281 1.310 1,05  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 0,07  
Gümüş Gr. 10,17 10,19 0,04  
B. Petrol 91,74 91,74 0,19  
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