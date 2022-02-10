***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
10.02.2022 12:13
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 27.000.000 TL bedelli artırılarak 54.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 09.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 31.176,903 TL olup, kalan paylar, 14 Şubat – 15 Şubat 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominal değer olan 1 TL'den az olmamak üzere (Bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen lotun nominal değeri 1,00 TL'dir) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000818
BIST
13:572.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
13:5713,5403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
13:5715,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0244
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4470
13:57798,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,58
|Açılış
|: 798,70
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler13:56
|PKENT
|594,40
|5.844.141
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|20.165.456
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.230.893
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.356.613
|% 9,95
|
|SELGD
|4,55
|3.487.913
|% 9,64
|
|ORCAY
|33,84
|310.271.917
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|335.225
|% -8,97
|
|SANEL
|11,48
|1.620.439
|% -5,90
|
|YBTAS
|20.500,00
|643.909
|% -5,78
|
|ARDYZ
|6,63
|449.634.156
|% -5,56
|
|THYAO
|29,88
|2.169.142.236
|% 0,13
|
|EREGL
|29,82
|1.001.004.751
|% 0,74
|
|SISE
|14,12
|927.229.405
|% -0,98
|
|KRDMD
|12,04
|904.167.584
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,13
|637.178.854
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,13
|637.178.854
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,33
|188.844.979
|% -0,43
|
|KRDMD
|12,04
|904.167.584
|% -0,33
|
|THYAO
|29,88
|2.169.142.236
|% 0,13
|
|ARDYZ
|6,63
|449.634.156
|% -5,56
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5339
|13,5407
|% 0,00
|
|Euro
|15,4892
|15,5047
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,3352
|18,4271
|% 0,34
|
|Frank
|14,6215
|14,7096
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6023
|3,6204
|% 0,11
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|0,15
|
|Altın Gr.
|799
|799
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.307
|5.387
|3,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|4,35
|
|Yarım
|2.554
|2.620
|2,11
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,19
|0,04
|
|B. Petrol
|91,74
|91,74
|0,19
|