***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.12.2020 12:03
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, bugün şirket merkezinde Başkan Ümit ZAİM başkanlığında toplanarak gündemi görüşüp aşağıdaki kararı almışlardır.
Halil Can Yeşilada'nın vefatı sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen ......T.C. Kimlik Numaralı Sn. Reşit Ömer Kükner'in TTK'nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Vefat eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 07.12.2020 / 2020-15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891690
BIST
14:491.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:497,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:499,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:49461,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 461,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KRVGD
|10,89
|328.497
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.510.912
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.753.011
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|NIBAS
|84,50
|19.239.206
|% -6,37
|
|KENT
|437,70
|8.347.276
|% -6,03
|
|PETKM
|5,00
|3.025.493.320
|% 7,76
|
|GARAN
|9,00
|948.400.737
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,55
|848.385.500
|% 2,08
|
|DOHOL
|2,83
|836.597.033
|% -1,05
|
|SASA
|19,99
|735.216.710
|% 6,84
|
|PETKM
|5,00
|3.025.493.320
|% 7,76
|
|DOHOL
|2,83
|836.597.033
|% -1,05
|
|TSKB
|1,87
|533.730.773
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,08
|565.861.420
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,61
|358.803.883
|% 6,10
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8407
|7,8483
|% 0,45
|
|Euro
|9,4997
|9,5039
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3733
|10,4253
|% -0,90
|
|Frank
|8,7636
|8,8164
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% 0,40
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,34
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-6,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,84
|48,84
|-0,41
|