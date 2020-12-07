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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.12.2020 12:03



***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

         Şirket Yönetim Kurulu, bugün şirket merkezinde Başkan Ümit ZAİM başkanlığında toplanarak gündemi görüşüp aşağıdaki kararı almışlardır.                
Halil Can Yeşilada'nın vefatı sebebiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen ......T.C. Kimlik Numaralı Sn. Reşit Ömer Kükner'in TTK'nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Vefat eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,
İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Karar Tarihi ve Numarası: 07.12.2020 / 2020-15





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891690


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