***DERIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2022 09:20
***DERIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DERIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Zaim tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081230
BIST
10:384.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 10,26
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.537
En Düşük
4.500
10:3818,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:3819,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1137
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:381.045,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.044,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:38
|SEYKM
|9,57
|20.625.664
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.953.521
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.671.673
|% 9,99
|
|RYSAS
|20,60
|14.611.975
|% 9,98
|
|ALFAS
|85,55
|14.298.057
|% 9,96
|
|SASA
|135,90
|134.899.504
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.263.878
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|93.697.958
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,23
|12.547.455
|% -6,88
|
|MEGAP
|6,23
|12.547.455
|% -6,88
|
|KONTR
|180,70
|1.487.836.835
|% 3,43
|
|THYAO
|107,50
|940.112.154
|% 0,84
|
|PETKM
|15,30
|595.396.358
|% 2,00
|
|EKGYO
|5,58
|546.378.664
|% 1,64
|
|ASELS
|40,16
|484.533.219
|% 1,11
|
|EKGYO
|5,58
|546.378.664
|% 1,64
|
|ALBRK
|3,50
|256.186.098
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,47
|139.806.784
|% 1,65
|
|ADESE
|1,40
|76.596.090
|% 4,48
|
|YKBNK
|11,13
|461.236.893
|% 1,64
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6187
|% 0,05
|
|Euro
|19,1098
|19,1213
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,9719
|22,0821
|% -0,34
|
|Frank
|19,4046
|19,5215
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,06
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.967
|7.091
|-40,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,52
|87,52
|-0,10
|