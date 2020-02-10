***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 11:31
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817891
BIST
11:50120.814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -201,04
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:505,9939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0224
|Açılış
|: 5,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:506,5701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0185
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:50303,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 303,13
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.399.330
|% 19,92
|
|DESA
|5,96
|12.482.133
|% 15,95
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.534.793
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,37
|9.022.629
|% 13,93
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|DOKTA
|49,12
|23.955.803
|% -9,79
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,80
|1.782.925
|% -7,51
|
|THYAO
|14,48
|568.597.129
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,87
|173.900.062
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,31
|166.658.705
|% 6,50
|
|ASELS
|24,62
|165.987.307
|% 0,65
|
|KRDMD
|2,91
|153.594.572
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,31
|166.658.705
|% 6,50
|
|IHLAS
|0,90
|58.393.809
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,68
|105.711.446
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,87
|173.900.062
|% 1,41
|
|ODAS
|2,24
|123.232.772
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6996
|7,7382
|% -0,38
|
|Frank
|6,1043
|6,1411
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5920
|1,5999
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|4,27
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|-0,26
|
Seans Raporu
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11:57XU030
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