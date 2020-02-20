***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 10:07
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820238
BIST
11:35118.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -637,60
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.428
11:356,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:356,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:35315,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 315,35
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,40
|74.195.014
|% 14,48
|
|NATEN
|21,82
|49.520.544
|% 13,17
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|HATEK
|9,40
|6.772.946
|% 9,81
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|TSPOR
|6,23
|251.665.916
|% -19,92
|
|VERTU
|5,47
|20.588.936
|% -17,12
|
|GSRAY
|3,33
|376.369.973
|% -14,62
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|ASELS
|29,28
|497.978.317
|% -1,68
|
|BJKAS
|3,24
|493.094.031
|% -7,95
|
|GSRAY
|3,33
|376.369.973
|% -14,62
|
|FENER
|17,15
|335.041.516
|% -11,78
|
|THYAO
|14,79
|304.520.671
|% -0,74
|
|BJKAS
|3,24
|493.094.031
|% -7,95
|
|CEMAS
|1,34
|143.990.980
|% 1,52
|
|GSRAY
|3,33
|376.369.973
|% -14,62
|
|ODAS
|2,18
|119.806.295
|% -2,24
|
|IHLGM
|1,27
|62.016.009
|% -2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8341
|7,8734
|% -0,06
|
|Frank
|6,1699
|6,2070
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|-3,31
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,94
|58,94
|-0,18
|