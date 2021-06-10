***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2021 10:00
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941636
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
0
En Düşük
0
18:058,5793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5984
En Düşük
8,5724
18:0510,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4464
18:05520,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 520,05
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
519,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|5,45
|362.321.172
|% 0,00
|
|ALARK
|9,58
|20.570.418
|% 0,00
|
|ARCLK
|31,08
|128.260.191
|% 0,00
|
|BAGFS
|23,42
|7.474.464
|% 0,00
|
|ANSGR
|6,45
|3.155.815
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,88
|96.226.805
|% 0,00
|
|SISE
|8,14
|425.918.471
|% 0,00
|
|VESTL
|31,56
|103.170.499
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,16
|509.513
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5771
|8,5793
|% -0,12
|
|Euro
|10,4492
|10,4582
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0723
|12,1328
|% -0,13
|
|Frank
|9,5411
|9,5986
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2806
|2,2920
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-3,59
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,83
|71,83
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
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10:05QUAGR
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10:02ECZYT
Yüzde 5.25 oranında artışla 42.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 103, 133 adet işlem
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10:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, PETKM, ASELS