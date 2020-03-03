***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDESA DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİNŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2020 Tarih ve 10/2020 sayılı ToplantısındaSermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10.maddesine istinaden Şirketimizin Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 2019 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10 undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.işbu raporun sonuç bölümünde Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş.'ne yapılan satışların ihracat ve KDV işlemlerinin sağlıklı ve verimli yapılabilmesi, katma değer vergisi istisnası ve iade kolaylıkları sebebiyle ihraç kaydıyla yapılan satışlar olduğu ve Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş.'ye satılan mallar üzerinde hiçbir değişiklik ve işlem yapılmadan olduğu gibi ihraç edildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş ile yapılan işlemlerde uygulanan fiyatların adil ve makul olduğu sonucuna varıldığı bildirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824014BIST