***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
30.12.2022 18:17
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) NUMAN EMRE BİLGE Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) BAHAR DENİZ EGEMEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NUMAN EMRE BİLGE Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) BURÇAK ÇELET Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) BAHAR DENİZ EGEMEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) BURÇAK ÇELET Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) BÜLENT UYARLAR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091578
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En Düşük
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|BMSTL
|37,84
|80.547.990
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
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|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
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|TERA
|19,48
|3.746.199
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,40
|6.535.236
|% 9,96
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|PRDGS
|10,00
|435.110.762
|% -9,99
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|ULUFA
|10,37
|76.740.531
|% -9,98
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|424.655.235
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|TCELL
|37,88
|5.733.265.214
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|529,90
|5.522.960.990
|% 4,62
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|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
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|EKGYO
|8,73
|4.781.791.764
|% 1,28
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|DOHOL
|10,58
|3.917.781.687
|% 4,34
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|YKBNK
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|3.301.363.944
|% -1,58
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|3.256.593.384
|% -1,16
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|PETKM
|19,96
|5.048.297.915
|% 0,50
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|4,9892
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|18:05
|Alış
|Satış
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|1.817
|2,23
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|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.376
|7.441
|8,00
|
|Yarım
|3.572
|3.637
|4,00
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|Çeyrek
|1.791
|1.818
|2,00
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|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,28
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|14,19
|-0,19
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|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,09
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