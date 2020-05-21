***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 12:00
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid 19 nedeniyle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden yararlanabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu'na tüm işyerleri için yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup, şirket Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya hak kazanmıştır.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846180
BIST
14:02103.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 877,00
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:026,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
14:027,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
14:02379,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,19
|Açılış
|: 379,35
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.539.260
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.931.961
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.085.089
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|653.186.809
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|571.141.322
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|548.314.832
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,39
|209.411.122
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,51
|267.085.398
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,21
|108.352.239
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.380.962
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2930
|8,3346
|% 0,08
|
|Frank
|7,0160
|7,0583
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,10
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.487
|-15,60
|
|Tam
|2.528
|2.552
|-16,00
|
|Yarım
|1.233
|1.247
|-7,80
|
|Çeyrek
|617
|624
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,43
|36,43
|0,68
|