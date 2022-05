***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDesa, Trunk & Co Markası ile ilk Multibrand Seyahat Ürünleri mağazasını The land of Legends Alışveriş Merkezi Kadriye Mah. Atatürk 3 Cad. NO:1/4 Serik /Antalya (adres kodu : 1979278395) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Desa Trunk &Co Şubesi ünvanı ile açmıştır. Desa Trunk&Co mağazamızın alanı 271,70 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031533BIST