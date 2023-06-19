***DESA* *GENTS* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DESA******GENTS******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRKSN, DESA, GENTS20.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBERKOSAN YALITIM BRKSN 0,0534188 0,0480769Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDESA DERI DESA 397,74521 Kaydi PayGENTAS GENTS 33,78388 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159929BIST