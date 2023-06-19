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***DESA* *GENTS* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

19.06.2023 16:47
***DESA* *GENTS* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***DESA******GENTS******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRKSN, DESA, GENTS

20.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BERKOSAN YALITIM BRKSN 0,0534188 0,0480769

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DESA DERI DESA 397,74521 Kaydi Pay
GENTAS GENTS 33,78388 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159929


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 643,70 11.502.461 % 10,00  
DOBUR 41,58 17.791.094 % 10,00  
FORTE 17,73 25.161.494 % 9,99  
AVHOL 73,20 51.859.664 % 9,99  
KONKA 38,74 94.693.514 % 9,99  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 23,6004 23,6088 % -0,02  
Euro 25,7680 25,7748 % -0,25  
Sterlin 30,1175 30,2685 % -0,21  
Frank 26,2248 26,3828 % -0,35  
Riyal 6,2769 6,3084 % -0,02  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -6,53  
Altın Gr. 1.481 1.481 -5,20  
Cumhuriyet 9.713 9.860 -129,00  
Tam 9.671 9.930 -109,64  
Yarım 4.735 4.827 -57,00  
Çeyrek 2.367 2.413 -29,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 -0,23  
Gümüş Gr. 18,18 18,19 -0,19  
B. Petrol 76,72 76,72 0,11  
Seans Raporu 16:58
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