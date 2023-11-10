***DESA* *ODAS* *YAPRK* *DNA* *ISBIR* *CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.11.2023 09:12
***DESA******ODAS******YAPRK******DNA******ISBIR******CANTE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CANTE, DESA, ISBIR, YAPRK, ODAS]
İlgili Fonlar [DNA]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216793
BIST
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12:087.804
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -37,58
|Açılış
|: 7.838
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|Önceki Kapanış
|: 7.841
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7.785
En Yüksek
7.855
12:0828,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 28,5200
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|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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28,7390
En Düşük
28,4076
12:0830,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 30,4300
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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31,0313
En Düşük
30,3321
12:081.794,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 1.794,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
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1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BYDNR
|35,06
|54.075.401
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|249.579.780
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.964.984
|% 9,97
|
|PKENT
|244,00
|176.727.775
|% 9,96
|
|BANVT
|133,60
|55.222.604
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|GEREL
|27,56
|82.857.854
|% -7,14
|
|THYAO
|229,90
|2.670.810.516
|% -0,13
|
|REEDR
|26,42
|2.315.061.901
|% 8,19
|
|TUPRS
|151,10
|1.487.697.430
|% 0,33
|
|DOAS
|293,25
|1.161.637.694
|% 2,80
|
|EREGL
|37,96
|1.117.868.113
|% 1,17
|
|EKGYO
|6,92
|627.618.940
|% 1,32
|
|REEDR
|26,42
|2.315.061.901
|% 8,19
|
|IHLAS
|1,21
|87.125.346
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|288.219.404
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|999.272.264
|% 0,30
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5463
|28,5555
|% 0,32
|
|Euro
|30,4954
|30,5080
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,7796
|34,9540
|% 0,30
|
|Frank
|31,4925
|31,6822
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5889
|7,6269
|% 0,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|855,45
|857,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,15
|960,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,49
|80,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,32
|1.954,67
|% 0,66
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