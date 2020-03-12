***DESPC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.03.2020 10:37
***DESPC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: OYA , Satıcı Üye: OYA (Fiyat: 4,67 TL, Miktar: 4.325.994 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827341
BIST
10:4498.128
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,74
|25.628.634
|% 19,13
|
|ECILC
|4,62
|133.861.380
|% 15,79
|
|SELEC
|8,51
|49.725.646
|% 15,31
|
|DEVA
|11,42
|64.084.417
|% 14,89
|
|ECZYT
|12,49
|43.939.729
|% 13,34
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|RYSAS
|4,79
|11.993.745
|% -15,82
|
|RYGYO
|4,50
|6.587.214
|% -15,57
|
|NETAS
|8,92
|3.893.553
|% -15,53
|
|HUBVC
|17,00
|13.816.055
|% -15,00
|
|THYAO
|8,95
|182.185.405
|% -6,87
|
|ASELS
|25,00
|138.958.183
|% -4,43
|
|ECILC
|4,62
|133.861.380
|% 15,79
|
|MGROS
|24,20
|96.090.060
|% 5,31
|
|DEVA
|11,42
|64.084.417
|% 14,89
|
|IHLGM
|1,02
|49.230.676
|% -8,93
|
|ADESE
|1,33
|46.215.356
|% 0,76
|
|ECILC
|4,62
|133.861.380
|% 15,79
|
|ODAS
|1,45
|43.503.274
|% -9,94
|
|EKGYO
|1,18
|33.606.774
|% -4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9647
|8,0046
|% 0,32
|
|Frank
|6,6568
|6,6969
|% 0,94
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|5,70
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,77
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,87
|33,87
|-1,92
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